Filmpremiere und Filmmusik-Konzert live in Regensburg

Am 01. Februar wird in Regensburg im dortigen Theater am Bismarckplatz Finis Terrae, der neueste Film von Konstantin Ferstl (Trans Bavaria) zum ersten Mal zu sehen sein. Die Filmmusik von Christoph Zirngibl, mit dem Ferstl schon oft zusammengearbeitet hat, wird dabei live zu den Bildern vom Philharmonischen Orchester Regensburg und dem Cantemus-Chor aufgeführt werden.

Das Besondere bei diesem Event ist vor allem, dass der Film vorher nirgends gezeigt wird, und auch die Filmmusik ist bis zu diesem Tag noch nicht für den Film eingespielt worden. Das bedeutet: An diesem Tag wird zum ersten Mal die Musik zum Film gespielt werden. Also sozusagen eine doppelte Premiere!

Inhalt und Infos über den Film und die Musik könnt ihr auf der Seite des Theater Regensburg nachlesen. Außerdem befindet sich auf der Homepage auch ein Interview mit Konstantin Ferstl und Christoph Zirngibl.

Tickets sind hier erhältlich.