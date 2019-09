Hollywood in Vienna - A Night at the Oscars

In knapp einem Monat ist es soweit. Hollywood in Vienna lädt zu einer Nacht bei den Oscars. Ob und wie oft der ikonische Satz „And the Oscar goes to …“ fallen wird, können wir ja dann gemeinsam notieren, wenn das Radio Symphonie Orchester Wien, dirigiert von Keith Lockhart am 18. und 19. Oktober im Konzerthaus aufspielen.



Sie erlaubten im Gegensatz zu den echten Oscars sogar schon einen kleinen Blick ins Programm und so dürfen Sie sich auf folgendes, Oscarprämiertes freuen: Hooray for Hollywood, The Wizard of Oz, Jaws, Casablanca, Out of Africa, Schindlers List, Shape of Water und Black Panther.



Der Ehrengast und diesjährige Gewinner des Max Steiner Awards, Gabriel Yared wird dem Motto des Abends mehr als gerecht, gewann er doch einen der begehrten Goldjungen für sein The English Patient, der übrigens mit 9 gewonnenen der 12 Nominierungen zu den erfolgreichsten Filmen gehört, die bei den Academy Awards ausgezeichnet wurden. Nominiert wurde Yared noch zwei weitere Male für Cold Mountain und The Talented Mr. Ripley, gab zudem dem Oscarprämierten deutschen Film Das Leben der Anderen seine Musik und sorgte dafür, dass wir gewaltige Gänsehaut und Tränen in den Augen hatten, als Nicholas Cage ein Engel war (City of Angels).

Der am 07. Oktober 70 Jahre alt werdende Komponist vertonte in 45 Jahren über 100 Filme, deren Aufzählung unsere Seite sprengen würde. Wir dürfen sehr gespannt sein, welche davon zu hören sein werden und freuen uns darauf, wie er dem Publikum die Ehre erweisen wird, seine Musik am Klavier zu präsentieren.



Auch wenn für beide Konzerte die Kategorien 6-8 schon ausverkauft sind, erhalten Sie für die anderen noch welche. Wie gewohnt auf der Seite des Konzerthauses. Für das Konzert und für das Galakonzert