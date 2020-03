Die ersten Gäste der diesjährigen Soundtrack_Cologne sind bekannt

Den Ehrenpreis 2020 wird dieses Mal Don Davis erhalten, der vor allem durch seine Musik für die Matrix-Trilogie bekannt ist. Natürlich wird er auch während der Veranstaltung in einem Werkstattgespräch Einblicke in seine Arbeit geben und die Musik in „Matrix“ live kommentieren.

Außerdem sind auch schon einige Gäste des Composing for Videogames-Tag bekannt:

Nathan Whitehead (Days Gone), David Housden (Lost Words, Thomas Was Alone), Nainita Desai (Telling Lies, For Sama), Alexis Smith und Joe Henson aka. The Flight (Alien: Isolation, Assassins Creed Odyssey)

Hier noch das vorläufige Programm der Soundtrack_Cologne 17:



Für mehr Informationen gilt es natürlich auch weiterhin der Facebook-Seite von Soundtrack_Cologne zu folgen.