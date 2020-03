Alan Menken bekommt den Max Steiner Award!

Die Filmmusikkarriere von Alan Menken ist sehr eng mit den Filmen aus dem Hause Disney verbunden. Viele kennen seine Werke aus Filmen wie Arielle die Meerjungfrau, Die Schöne und das Biest, Aladdin und viele weitere. Songs wie Under the Sea, Beauty and the Beast und A Whole New World sind weltbekannt. Daher wird es für viele Filmmusikfans auch eine Reise durch die eigene Kindheit sein, wenn Alan Menken im Rahmen der diesjährigen Hollywood in Vienna der Ehrengast sein wird. Das Galakonzert wird auch in diesem Jahr von dem ORF Radio-Symphonieorchester vorgetragen. Am Dirigentenpult wird Michael Kosarin stehen, seines Zeichens langjähriger Music Director von Alan Menken.

Der Kartenvorverkauf für die Gala am 2. Oktober und für das Konzert am 3. Oktober beginnt am 3. März für VIP- und Premiumtickets und der allgemeine Vorverkauf am 5. März, jeweils 9:00 Uhr.

Vorreservierungen für Kaufkarten bitte bis 3. März 14:00 Uhr an ticket@hollywoodinvienna.com schicken.

Wichtig: Bitte nicht vergessen

- den Tag (Gala oder Konzert),

- die Anzahl der Karten und

- die gewünschte Kategorie

angeben. Bestimmte Plätze werden nach Möglichkeit berücksichtigt.

Weitere Infos sind auf der Homepage von Hollywood in Vienna zu finden.