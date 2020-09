Hier ein kleiner Überblick über den Inhalt dieser Ausgabe:

Im Hauptteil geht es um eines der beliebtesten Themen der letzten Jahre: Videospiel-Musik.

Dafür haben wir zum Beispiel einen Artikel über die Scores der Silent Hill-Reihe, aber auch einen über den Videospielkomponisten Takeshi Furukawa, dessen Musik für The Last Guardian für etwas Aufsehen sorgte.

Neben unserem Hauptthema gibt es auch einen weiteren Teil aus unserer Reihe „Wie fing alles an“, in der dieses Mal Bruce Broughton der Gefragte war. Außerdem werfen wir einen Blick auf das Phänomen „Filmmusik-Konzert“, das in den letzten Jahren immer beliebter wird. Natürlich wird es auch weitere Interviews in dieser Ausgabe geben wie zum Beispiel mit Kyle Dixon und Michael Stein, den Komponisten der Kultserie Stranger Things, oder mit John Murphy, der u.a. für seine Musik zu Sunshine bekannt ist und auch dieses Mal ist dem Rezensionsteil ein großer Teil des Heftes gewidmet.

Die Cinema Musica 45 erscheint am 26.08.2020.