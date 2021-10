CINEMA:SOUND: Alexandre Desplat

Am 29.01.2022 kehrt der vielfach preisgekrönte Hollywood-Komponist Alexandre Desplat nach Wien zurück und steht im Rahmen von CINEMA:SOUND im Großen Saal des Wiener Musikvereins mit einer Auswahl seiner preisgekrönten Leinwandkompositionen am Dirigentenpult.

In Kooperation mit Tomek Productions möchten die Wiener Symphoniker das Publikum in dem geschichtsträchtigen Ambiente des Musikvereins mit zeitgenössischer Filmmusik verzaubern. Genau an dem Platz, wo sonst eher die Kompositionen von Gustav Mahler, Richard Strauss oder Arnold Schönberg zu hören sind, aber auch die Werke des damaligen Wunderkindes Erich Wolfgang Korngold, der später in der Tradition seiner Vorgänger den Hollywood Sound begründete.

Jan Nast, Intendant der Wiener Symphoniker, sagt selbst über die Gründung der neuen Filmmusik-Reihe, dass sie schon längst überfällig ist: „Die Arbeit mit Filmmusik und ihren Komponisten begleitet die Wiener Symphoniker seit ihrer frühesten Geschichte. Filmmusik ist Teil unserer DNA und ich bin froh, dass wir unserem Publikum nun Filmmusik der Gegenwart im Wiener Musikverein präsentieren können.“

Mit dem französischen Komponisten haben sie genau den richtigen geholt, um diese Konzertreihe zu starten. Sein filmmusikalisches Gesamtwerk zeigt nämlich seine Vielfalt von orchestralen sehr klassisch bis zu modern klingenden Werken.

„Es ist für mich eine große Ehre, dass ich jenes Orchester dirigieren darf, die mit meinen musikalischen Vorbildern gearbeitet haben.“ sagt Desplat, der 2016 den „Max Steiner Film Music Achievement Award“ gewann.

Das Publikum erwartet eine musikalische Reise in die phantastisch absurde Film-Geschichte von Wes Andersons The Grand Budapest Hotel, in die magische Welt von Harry Potter, die verkehrte Welt des Benjamin Button und es erlebt, wie es in The King´s Speech einem König die Rede verschlägt. Selbst ohne einen der Originalfilme jemals gesehen zu haben, wird dank der faszinierenden Musik von Alexandre Desplat an diesem Konzertabend mit Sicherheit eigenes Kino im Kopf entstehen. „Ich freue mich sehr, dass Alexandre unserer Einladung gefolgt ist, um diese einzigartige Konzertreihe aus der Taufe zu heben.“ so Sandra Tomek, künstlerische Leiterin der Konzertserie.

Karten sind ab Dienstag, 12. Oktober, 11.00 Uhr unter www.wienersymphoniker.at, www.musikverein.at oder www.oeticket.com erhältlich.