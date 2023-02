Cinema:Sound - Joe Hisaishi in Concert

Wer die Filme aus dem Studio Ghibli kennt, dem sagt bestimmt auch der Joe Hisaishi etwas. Er schrieb die Scores für Anime-Meisterwerke wie Das wandelnde Schloss, Mein Nachbar Totoro, Chihiros Reise ins Zauberland und ein paar mehr unter der Regie von Hayao Miyazaki. Außerdem kam die Musik zu den Filmen von Takeshi Kitano von ihm. Nebenbei schreibt er auch das eine oder andere Werk außerhalb der Filmwelt. 1998 komponierte er die Eröffnungsmusik für die Olympischen Winterspiele in Nagano.

Nun wird Joe Hisaishi am 30. März am Pult im Musikverein Wien stehen, und dort die Wiener Symphoniker dirigieren.

Joe Hisaishi wird hier die Wiener Symphoniker dirigieren. Auf dem Programm steht unter anderem eine symphonische Suite seiner Musik für

Prinzessin Mononoke, die Filmkompositionen zu den Kitano Filmen Kikujiros Sommer, HA-NA-BI und Kids Return sowie seine „Symphony No. 2“.

Info bzgl. des Ticketverkaufs: Eigentlich sind alle Tickets ausverkauft, aber am 23. Januar wird es noch ein Restkartenkontingent geben. Hierfür schaut am besten auf die Seite der Wiener Symphoniker.

Info für das eigentlich geplante Konzert mit Alexandre Desplat: Aufgrund eines Filmprojekt, für das der Komponist die Musik schreiben wird, wird sein Konzert auf den 1. März 2024 verschoben. Die Karten behalten natürlich ihre Gültigkeit.